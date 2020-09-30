【專題影片】居屋2020│粉嶺山麗苑 位置隔涉配套欠奉

居屋2020的4大新居屋共提供逾7,000伙單位，現已接受申請。當中粉嶺山麗苑入場單位只售117萬元，平絕居屋2020。

專題影片
今日 12:00
【專題影片】居屋2020│粉嶺山麗苑 位置隔涉配套欠奉
0:48
【專題影片】大圍站上蓋項目命名柏傲莊 日內上樓書 下周公布價單價錢
專題影片
今日 17:32
【專題影片】大圍站上蓋項目命名柏傲莊 日內上樓書 下周公布價單價錢
1:55
【示範單位】油塘曦臺3房「海洋之森」主題 飽覽維港海景
專題影片
今日 14:16
【示範單位】油塘曦臺3房「海洋之森」主題 飽覽維港海景
2:37
【專題影片】新盤價單│何文田128 WATERLOO首批價單50伙 1房折實782.8萬起 呎價折實2.23萬起
專題影片
17:51 2020/09/29
【專題影片】新盤價單│何文田128 WATERLOO首批價單50伙 1房折實782.8萬起 呎價折實2.23萬起
2:53
【示範單位】緹山2846呎洋房 九龍半山新貴
專題影片
18:05 2020/09/26
【示範單位】緹山2846呎洋房 九龍半山新貴
2:21
【示範單位】何文田128 WATERLOO海洋設計主題 1258呎4房
專題影片
19:00 2020/09/23
【示範單位】何文田128 WATERLOO海洋設計主題 1258呎4房
1:59
【示範單位】旺角傲寓333呎 1房變開放式
專題影片
18:43 2020/09/22
【示範單位】旺角傲寓333呎 1房變開放式
1:16
【示範單位】長沙灣海珀474兩房戶 備傳統「梗廚房」
專題影片
18:00 2020/09/19
【示範單位】長沙灣海珀474兩房戶 備傳統「梗廚房」