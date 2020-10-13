【地區‧人‧情】直播賣鞋發展到賣百貨 每月營業額逾七位數

【地區‧人‧情】直播賣鞋發展到賣百貨 每月營業額逾七位數

地區‧人‧情
12:00 2020/10/13
【地區‧人‧情】直播賣鞋發展到賣百貨 每月營業額逾七位數
2:45
【地區‧人‧情】全新概念超市Soda Mall 2年開3店 主打民生 互動 健康
地區‧人‧情
12:00 2020/10/06
【地區‧人‧情】全新概念超市Soda Mall 2年開3店 主打民生 互動 健康
3:54
【地區‧人‧情】星星堂助自閉症青年就業 創辦人7年間全靠堅持
地區‧人‧情
12:00 2020/09/29
【地區‧人‧情】星星堂助自閉症青年就業 創辦人7年間全靠堅持
3:32
【地區‧人‧情】「花研草說」出售石斛入藥包裝花茶 疫情銷售增三倍 一個月售出四萬包
地區‧人‧情
12:00 2020/09/22
【地區‧人‧情】「花研草說」出售石斛入藥包裝花茶 疫情銷售增三倍 一個月售出四萬包
3:58
【地區‧人‧情】開拓環保寵物清潔劑幫補流浪貓開支 貓舍負責人：救得一隻，得一隻！
地區‧人‧情
12:00 2020/09/15
【地區‧人‧情】開拓環保寵物清潔劑幫補流浪貓開支 貓舍負責人：救得一隻，得一隻！
3:02
【地區‧人‧情】BYO自助烘焙推DIY材料包倡抗疫自煮 2年開3分店
地區‧人‧情
12:00 2020/09/01
【地區‧人‧情】BYO自助烘焙推DIY材料包倡抗疫自煮 2年開3分店
3:35
【地區人情】蘇民峰講玩 疫情失控唔講風水 教整爆脆燒肉同種薑
地區‧人‧情
12:00 2020/08/04
【地區人情】蘇民峰講玩 疫情失控唔講風水 教整爆脆燒肉同種薑
3:59
【地區人情】人手熬煮熟薑膏 高峰期日賣200樽
地區‧人‧情
12:00 2020/07/07
【地區人情】人手熬煮熟薑膏 高峰期日賣200樽