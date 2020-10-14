【2分鐘睇樓團】屯馬線明年底通車 土瓜灣翔龍灣2房叫價718萬

【2分鐘睇樓團】屯馬線明年底通車 土瓜灣翔龍灣2房叫價718萬

2分鐘睇樓團
今日 12:00
【2分鐘睇樓團】屯馬線明年底通車 土瓜灣翔龍灣2房叫價718萬
1:12
【2分鐘睇樓團】日出康城MALIBU 3 房戶 主人套廁備浴缸
2分鐘睇樓團
10:00 2020/10/08
【2分鐘睇樓團】日出康城MALIBU 3 房戶 主人套廁備浴缸
1:47
【2分鐘睇樓團】匯璽低座供應珍罕 7伙租盤月租6.8萬起
2分鐘睇樓團
11:30 2020/09/24
【2分鐘睇樓團】匯璽低座供應珍罕 7伙租盤月租6.8萬起
1:44
【2分鐘睇樓團】日出康城MALIBU4房戶 外望海景房間方正實用
2分鐘睇樓團
12:30 2020/09/18
【2分鐘睇樓團】日出康城MALIBU4房戶 外望海景房間方正實用
1:54
【2分鐘睇樓團】屯馬線效應 土瓜灣翔龍灣約80個買賣盤 3房叫價980萬元
2分鐘睇樓團
08:30 2020/09/08
【2分鐘睇樓團】屯馬線效應 土瓜灣翔龍灣約80個買賣盤 3房叫價980萬元
1:25
【2分鐘睇樓團】屯門御半山逾100個租盤 區內交通便利配套充足
2分鐘睇樓團
12:30 2020/08/20
【2分鐘睇樓團】屯門御半山逾100個租盤 區內交通便利配套充足