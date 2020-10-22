【ET講股通】梁耀康：沽貨抽新股

認可財務策劃師（CFP）梁耀康 於「ET講股通」節目表示，恒指午後慢慢向上，主要靠金融股和澳門博彩股支撑，但走勢未算強，一度下試上升軌。

ET講股通
今日 19:02
【ET講股通】梁耀康：沽貨抽新股
20:42
【ET講股通】孫運喜︰好友兩大武器
ET講股通
18:53 2020/10/21
【ET講股通】孫運喜︰好友兩大武器
20:29
【ET講股通】孫運喜：黑色星期一魔咒
ET講股通
18:45 2020/10/20
【ET講股通】孫運喜：黑色星期一魔咒
29:33
【ET講股通】梁耀康：舊經濟股要買?
ET講股通
18:47 2020/10/19
【ET講股通】梁耀康：舊經濟股要買?