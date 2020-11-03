【發展商專訪】 新世界黃浩賢：樓市走勢平穩向上 推出區塊鏈加強售後服務

焦點新盤柏傲莊I熱賣，令淡靜多時的新盤市場活躍起來，新世界發展（00017）營業及市務部總監黃浩賢認為，項目銷情反映市場剛需強而有力，預計未來3至6個月樓市成交回升，展望2021年樓市中小型住宅將平穩發展，豪宅則有個位數字升幅。 沙田大圍站上蓋項目柏傲莊I（柏傲莊第1期）成為2020年的熱賣新盤，不單破紀錄成為97回歸後收票王，兩周內速沽767伙，套現84億元，柏傲莊I銷情取得佳績，黃浩賢形容︰「柏傲莊I釋出大量購買力，市況跟3個月前完全相反，可見質素好的盤不缺買家。」

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