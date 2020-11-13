【發展商專訪】南豐快推康城10期 盧子豪估明年樓價漲逾5%

將軍澳日出康城發展逾十年，南豐可謂區內的「開荒牛」之一。繼LP6後，南豐於區內即將有新盤推出，日出康城第10期最快本月命名，正待批預售樓花同意書，有望今年底前推售，定價較同區LP6看高一綫。並對2021年樓市感樂觀，預計樓價有5至10%升幅。
南豐發展地產發展部及銷售部總經理盧子豪接受本報訪問時指出，日出康城第10期共提供893伙，提供2至4房，3房為主，佔全盤逾半，預計有超過一半單位可望海景；而2房單位景觀則以內園景為主。
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