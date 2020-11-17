【示範單位】尖沙咀本木 350呎1房 睡房設特色衣櫃 設計靈活貼心

本木屬於恒地發展的尖沙咀全新盤，項目坐落德成街2號，屬單幢新盤。本木共提供172伙，戶型由開放式至3房，面積由233至752平方呎。本木於尖沙咀美麗華廣場3樓設有1個搭建交樓標準示範單位供準買家參觀，以本木18樓A1室為藍本，實用面積350平方呎，連22平方呎露台，為1房（連套房）開則，風格簡約清新，睡房更有特色衣櫃。
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