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【地產投資人語】湯文亮：明年倘通關 樓價可望升1成
紀惠集團湯文亮分析，明年樓市走向取決於通關。
地產投資人語
今日
08:00
3:32
【地產投資人語】高力胡孝直︰金融中心地位穩 甲廈長綫受惠
地產投資人語
08:30
2020/11/16
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2:28
【地產投資人語】豐展吳建韶︰設備齊小型工作室 未來需求大
地產投資人語
08:00
2020/11/09
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【地產投資人語】30周年撞正新冠肺炎 一田：會繼續擴充 望疫情不是永久遊戲
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2020/11/02
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【地產投資人語】萊坊麥海倫︰零售明年難復甦 一綫舖漸見民生店
地產投資人語
08:00
2020/10/19
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【地產投資人語】太子鄧鉅明︰舖市未來兩年難樂觀 價格勢大跌
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08:30
2020/10/05
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【地產投資人語】景博行曹景昌︰大灣區看好廣佛珠 車位價3年望倍升
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02:00
2020/10/05
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【地產投資人語】仲量聯行嚴威程：料今年中環甲廈租金跌3成 持續至明年
地產投資人語
02:00
2020/09/28
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【地產投資人語】「King Sir」葉景強︰資金湧樓市 明年現反彈機會大
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2020/09/21
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【地產投資人語】新一代打女楊柳青與林子超趁租跌開健身室 疫下創業有危有機
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2020/09/14
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【地產投資人語】樓市3不利因素 投資者吳賢德: 料跌價15%
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02:00
2020/08/31
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