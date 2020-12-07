【ET財智TALK】檢閱今年升勢最強商品 丁Sir丁世民拆解黃金鐵礦石升勢

2020年來到最後一個月，商品市場、股市繼續熱鬧！縱橫商品市場30多載的茂宸證券第一副總裁丁世民（丁Sir）再度現身《ET財智TALK》，與大家講鐵礦石講金價，由今年升勢最凌厲的商品談到中澳關係，提醒大家金價有個關鍵位要留意。展望來年商品市場，丁Sir表示「大宗商品，升市要等」，詳盡內容立即收看。

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