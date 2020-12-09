【專題影片】蘇富比亞洲區現代藝術部主管郭東杰 重溫秋季拍賣會天價名畫成交

於乾隆年間開業的蘇富比，轉眼在香港已植根47年。10月剛接任蘇富比亞洲區現代藝術部主管的郭東杰（Felix），同為蘇富比拍賣官。他坦言，雖然2020年全球受新冠肺炎疫情影響，但毫無削弱全球藝術收藏家的購買意慾。以蘇富比今年的春季拍賣為例，即使由3月尾順延至7月舉行，最終7日共成交了3,794件拍賣品，總成交金額高達32.2億元。當中，由香港富商劉鑾雄收藏的常玉作品《綠色背景四裸女》，亦以天價2.58億元成交轉手。

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