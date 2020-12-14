【地產站WEEKLY TALK】居屋2020本周抽籤 首以網上直播攪珠過程

居屋2020本周抽籤 首以網上直播攪珠過程

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【地產站WEEKLY TALK】防疫措施再加碼 第4波疫情打擊樓市？
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10:00 2020/12/07
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3:42
【地產站WEEKLY TALK】工商舖撤辣後料整體成交量升兩成 率先反映於民生區商舖
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10:00 2020/11/30
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4:49
【地產站WEEKLY TALK】《施政報告》多著墨明日大嶼規劃及財政議題 業界料啟德住宅地競投反應踴躍
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11:56 2020/11/23
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3:30
【地產站WEEKLY TALK】樓市開始復甦？ 一手市場掀起市區新盤混戰
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10:00 2020/11/16
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3:58
【地產站WEEKLY TALK】學者料美國大選對樓市長遠影響不大 再有新盤加入戰團
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10:00 2020/11/09
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4:49
【地產站WEEKLY TALK】柏傲莊II承接上期勢頭推出 誰奪太古全幢商廈？
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10:00 2020/11/02
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【地產站WEEKLY TALK】日出康城住宅地截標成本周焦點 國泰裁員續震撼東涌樓市
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10:11 2020/10/27
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