【示範單位】日出康城LP10 3房796呎 間隔實用

日出康城第10期南豐新盤LP10，設有7個LP10示範單位供公眾參觀，示範單位地址設於九龍灣臨澤街8號啟匯LP10展銷廳 。其中一個LP10無改動示範單位以1B座48樓A室為藍本，實用面積796平方呎，屬 3 房 （連套房）及儲物室間隔。

示範單位
今日 08:30
1:17
【示範單位】日出康城LP10 2房486呎 北歐簡約風格打造
示範單位
08:30 2021/01/15
【示範單位】日出康城LP10 2房486呎 北歐簡約風格打造
1:18
【示範單位】十分心動價日出康城LP10 3房示範單位有幾正？
示範單位
08:30 2021/01/14
【示範單位】十分心動價日出康城LP10 3房示範單位有幾正？
1:44
【示範單位】日出康城LP10 645呎2房居停 變身田園風裝修示範單位
示範單位
16:45 2021/01/12
【示範單位】日出康城LP10 645呎2房居停 變身田園風裝修示範單位
0:58
【示範單位】啟德MONACO 347呎1房 玻璃幕牆設計 引景入室
示範單位
18:05 2021/01/09
【示範單位】啟德MONACO 347呎1房 玻璃幕牆設計 引景入室
1:29
【示範單位】啟德MONACO兩房變1房 方正梗廚 高層480呎連裝修出售
示範單位
15:28 2021/01/07
【示範單位】啟德MONACO兩房變1房 方正梗廚 高層480呎連裝修出售
1:12
【示範單位】荃灣西逸璟‧龍灣梗廚1房 廳房均望遼闊海景
示範單位
14:35 2020/12/27
【示範單位】荃灣西逸璟‧龍灣梗廚1房 廳房均望遼闊海景
1:17
【示範單位】逸璟‧龍灣2房享雙邊景觀 海景山景兼備
示範單位
12:00 2020/12/19
【示範單位】逸璟‧龍灣2房享雙邊景觀 海景山景兼備
2:22
【示範單位】日出康城LP6現樓高層特色戶 廳房享無敵大海景
示範單位
17:37 2020/12/12
【示範單位】日出康城LP6現樓高層特色戶 廳房享無敵大海景
1:41
【示範單位】長沙灣弦雅294呎1房 兩口子啱住簡約裝修
示範單位
16:36 2020/12/02
【示範單位】長沙灣弦雅294呎1房 兩口子啱住簡約裝修
3:12
【示範單位】133 PORTOFINO 4房洋房 前後雙花園顯大宅氣派
示範單位
16:00 2020/12/02
【示範單位】133 PORTOFINO 4房洋房 前後雙花園顯大宅氣派
2:28
【示範單位】愉景灣意峰2023呎洋房 天台嘆海景 遠望維港景
示範單位
17:45 2020/12/01
【示範單位】愉景灣意峰2023呎洋房 天台嘆海景 遠望維港景
2:08
【示範單位】蔚藍東岸2房海洋為主題 呼應項目臨海而建
示範單位
12:02 2020/11/22
【示範單位】蔚藍東岸2房海洋為主題 呼應項目臨海而建
1:39
【示範單位】蔚藍東岸1房 風格簡樸型格
示範單位
11:23 2020/11/21
【示範單位】蔚藍東岸1房 風格簡樸型格
3:11
【示範單位】油塘蔚藍東岸832呎3房 瑰麗典雅 儲物室變品酒區
示範單位
16:41 2020/11/18
【示範單位】油塘蔚藍東岸832呎3房 瑰麗典雅 儲物室變品酒區
1:28
【示範單位】尖沙咀本木 350呎1房 睡房設特色衣櫃 設計靈活貼心
示範單位
15:00 2020/11/17
【示範單位】尖沙咀本木 350呎1房 睡房設特色衣櫃 設計靈活貼心
1:53
【示範單位】荃灣西逸璟‧龍灣3房現樓 廳房均享無敵大海景
示範單位
12:00 2020/11/15
【示範單位】荃灣西逸璟‧龍灣3房現樓 廳房均享無敵大海景
1:22
【示範單位】直擊720萬元「港人首置盤」煥然懿居3房 究竟實唔實用？
示範單位
10:00 2020/11/14
【示範單位】直擊720萬元「港人首置盤」煥然懿居3房 究竟實唔實用？
2:26
【示範單位】大圍站柏傲莊II 2房連儲物室 變身北歐風2房連書房
示範單位
15:41 2020/11/04
【示範單位】大圍站柏傲莊II 2房連儲物室 變身北歐風2房連書房
1:13
【示範單位】大圍站柏傲莊II 1房設開放式廚房 適合年輕家庭
示範單位
12:00 2020/10/31
【示範單位】大圍站柏傲莊II 1房設開放式廚房 適合年輕家庭