【示範單位】日出康城LP10 3房796呎 間隔實用

日出康城第10期南豐新盤LP10，設有7個LP10示範單位供公眾參觀，示範單位地址設於九龍灣臨澤街8號啟匯LP10展銷廳 。其中一個LP10無改動示範單位以1B座48樓A室為藍本，實用面積796平方呎，屬 3 房 （連套房）及儲物室間隔。