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【「你」想裝修】年輕夫婦港島上車 391呎戶半開放式廚房配馬賽克成全屋焦點

位於鰂魚涌的南豐新邨，是該區上車盤之一。本案户主是一對任職老師的年輕夫婦，二人買入實用面積只有391平方呎的兩房單位，請來Deco Farmer Studio設計師陳熙文 (Heiman) 為新居重新規劃及設計。Heiman以户主喜歡的木色和白色、配合空間連接的設計，打造既舒適又實用的窩居。

「你」想裝修
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