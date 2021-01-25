【ET財智Talk】工銀亞洲特約：捕捉2021投資基金機遇　工銀亞洲尹可豐教路部署策略

市場上有涵蓋不同資產級別、地區及行業的基金，投資者如何挑選適合的基金捕捉特定市場或行業的升勢？工銀亞洲零售業務部副總經理尹可豐（Jonathan）在《工銀亞洲特約：ET財智TALK》與大家回顧去年基金的表現，分析今年投資基金的機遇，並拆解今年困擾資產市場的主要因素，助你調整基金組合避開風險！