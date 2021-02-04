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【ET講股通】梁耀康：北水退 三綫股熱炒　同場加映答股環節

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目中表示，北水明顯收縮，僅39億元，為一個月以來最少。小米  （01810）  今日拖累大市，自從被列入制裁名單後，走勢一浪低於一浪，並穿了技術位，出現了一些技術沽盤。有消息指，小米一些手機型號用不到Google行動服務（GMS），市場憂慮是否受制裁影響，加上券商紛紛唱淡，令股價積弱，後市關鍵先看能否企穩28.2元。

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