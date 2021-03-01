【ET講股通】梁耀康：恒指換馬兼大檢討 同場加映答股環節

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股反彈，恒指全日升472點，收報29452點。惟大市成交2,092億元，未配合升市，北水淨流入亦不足1億元。後市若失守上周五低位約28980點，恐要退守28000關，宜續緊盯美國10年期債息及美股表現，未宜掉以輕心。
恒指3新貴 海底撈吸引力較高
恒指公司公布季檢結果，新貴阿里健康（00241）升9.4%，龍湖（00960）升3.7%，海底撈（06862）升8.2%。若市況回穩，相信早前跌幅較大的新經濟股，表現會較阿里健康佳；而若市況向下，阿里健康恐會追跌，現價不建議買入。內房股龍湖同樣不建議沾手。3隻新貴中，以海底撈吸引力較高。
此外，恒指落實改革，成分股數目將逐步增至100隻，並放寬上市歷史要求。所有藍籌股權重上限設為8%，部分現有權重股或受累。長遠而言，成分股數量將增至100隻，並從7大行業中挑選，惟對象未必是新經濟股，恐削弱增長動力。恒指未來的特性更似恒生綜合指數，影響難言好壞。
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