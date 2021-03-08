【地產站Weekly Talk】一手市場轉旺 樓市真轉勢？

踏入3月，新盤市場頗為熱鬧，發展商加快推盤步伐，新盤混戰似乎越趨激烈，其中兩個九龍盤在上周已經開價，相信最快本周推售，正式引發市區新盤混戰。一手市場氣氛好轉，這是否代表樓市開始轉勢呢？另外，黃竹坑站港島南岸最後一期第6期物業發展項目，於今日（8日）招收發展意向書，並將於周五（12日）下午2時截收，屆時可留意地產站即時新聞報道。本財年即將完結，而本季尚有新界古洞住宅地及銅鑼灣加路連山道商業地未推，相信政府會陸續在本月剩餘時間推出以上兩幅地皮。想掌握樓市脈搏，千萬不要錯過以下重點