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【學得輕鬆啲】只有9名小一學生的「名校」 耀山學校助名校轉校生重拾自信心

九龍塘41校網，被譽為全港最受歡迎的名校區，但區內有間學校可能無乜家長認識，也肯定不是絕大部份家長的首選，我稱這間是名校區內被遺忘的「名校」，無人認識但又叫名校，係因為呢間學校是專收被名校遺棄、被勸退的學生。

呢間學校小一只有9個學生，不過越高年級，學生越多，每級只有一班但全部收滿，除了由小一開始就讀的學生，亦有唔少來自不同名校的轉校生。小朋友不論哪一年級轉校入讀，但都有個共通點就是自信心崩潰。不過偶然都試過有學生入讀後一年仍是意志消沉，從未抬起頭說話，到底呢啲小朋友在名校受過怎樣的打擊呢？有機會再同大家分享下。

呢間被遺忘的名校，用盡好多方法去幫學生重建自信心，例如安排每一個學生都有上台表演、參與比賽的機會，又或者安排「每人一職」，讓每個學生都有職責，建立他們的存在感、歸屬感。

我參觀過學校，想法比較簡單，我覺得就是師生比例好低，校長、老師用心去愛惜、集中照顧每一位小朋友，讓轉校生一天一點一滴找回在名校失落了的學習信心，這個學習能力不單是學術，而且包括人際關係、興趣等等各方面，這個過程並不是兩三天或一兩個月可做到，雖然經年累月，但只要學校有心，學生總會重拾自信心的。
 
呢間就係九龍城的耀山學校，校長石禮仁，他說：「小朋友條路要自己行，家長好想為小朋友舖好路，想子女未來好行一啲，但始終行路的都是小朋友，無自信心，其實行唔到落去。」
 
多年來教家長替小朋友選校，見到個個家長都望子成龍，好多人都會用盡所有方法培養仔女，幫佢地入名校，諗住為佢地舖一條最好嘅路。但仔女喺呢條路上遇到困難、行得辛苦，發現此路不通，無力再爬番起身嗰時，未必咁好彩搵到人可伸手扶小朋友一把。
 
石校長又話：「雖然我地唔係一間甚麼名校，不過憑住很有愛的老師團隊，給予學生愛和機會，提升佢地嘅自信，雖然他們不是在很出名的學校畢業，但他們一樣很有成就，一樣有醫生、律師，長大後找到自己鍾意的路；而學校的成功，就是讓每個小朋友都有機會『搵到鍾意的事』，『去做鍾意做的事』。」
 
我相當認同他說：「不是一定讀了甚麼學校才有成就，每一個小朋友有自信，有適合自己的計劃，一樣有好嘅人生。」


文章獲八爪魚爸爸授權轉載。
影片獲細路嘢授權轉載。

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