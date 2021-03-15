【ET財智Talk】工銀亞洲特約：ESG永續投資機遇何處尋？工銀亞洲尹可豐為你分析ESG投資前景

近年環境、社會及管治（Environmental，Social，Governance，ESG）投資主題愈來愈受到市場關注，不少評級機構相繼引入ESG因素融入至股票、基金和基金公司分析。隨着全球環保意識抬頭，各國加緊推動綠色產業發展，以實現減排目標，符合ESG標準的企業更被部分投資者看高一綫。ESG投資潛力有多大？香港投資者如何從市場中尋寶？工銀亞洲零售業務與財富管理部副總經理尹可豐（Jonathan）在《工銀亞洲特約：ET財智TALK》，為你分析香港ESG永續投資的機遇。