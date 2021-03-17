【ET財智Talk】工銀亞洲特約：ESG評級愈高　企業表現愈好？

隨着全球環保意識抬頭，各國加緊推動綠色產業發展，以實現減排目標，符合ESG標準的企業更被部分投資者看高一綫。愈高ESG評分的企業，盈利等表現會否更有優勢？工銀亞洲零售業務與財富管理部副總經理尹可豐（Jonathan）在《工銀亞洲特約：ET財智TALK》，為你分析香港ESG永續投資的機遇。