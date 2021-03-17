將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
×
【ET財智Talk】工銀亞洲特約：ESG評級愈高　企業表現愈好？

隨着全球環保意識抬頭，各國加緊推動綠色產業發展，以實現減排目標，符合ESG標準的企業更被部分投資者看高一綫。愈高ESG評分的企業，盈利等表現會否更有優勢？工銀亞洲零售業務與財富管理部副總經理尹可豐（Jonathan）在《工銀亞洲特約：ET財智TALK》，為你分析香港ESG永續投資的機遇。

ET財智Talk
今日 20:00
播放中
2:23
【ET財智Talk】工銀亞洲特約：ESG評級愈高　企業表現愈好？
ET財智Talk
今日 20:00
【ET財智Talk】工銀亞洲特約：ESG評級愈高　企業表現愈好？
4:37
【ET財智Talk】工銀亞洲特約：ESG投資大熱　解構ESG概念
ET財智Talk
20:00 2021/03/16
【ET財智Talk】工銀亞洲特約：ESG投資大熱　解構ESG概念
22:56
【ET財智Talk】工銀亞洲特約：ESG永續投資機遇何處尋？工銀亞洲尹可豐為你分析ESG投資前景
ET財智Talk
20:00 2021/03/15
【ET財智Talk】工銀亞洲特約：ESG永續投資機遇何處尋？工銀亞洲尹可豐為你分析ESG投資前景
4:15
【ET財智Talk】大中華vs香港vs美國　MPF股票基金應點揀？
ET財智Talk
20:00 2021/03/13
【ET財智Talk】大中華vs香港vs美國　MPF股票基金應點揀？
3:38
【ET財智Talk】「懶人基金」唔使揀　回報會否跑輸大市？
ET財智Talk
20:00 2021/03/12
【ET財智Talk】「懶人基金」唔使揀　回報會否跑輸大市？
4:52
【ET財智Talk】主動vs被動型基金　大市跌≠強積金蝕錢？
ET財智Talk
20:00 2021/03/11
【ET財智Talk】主動vs被動型基金　大市跌≠強積金蝕錢？
3:01
【ET財智Talk】美債息波動　強積金部署要更保守？
ET財智Talk
20:00 2021/03/10
【ET財智Talk】美債息波動　強積金部署要更保守？
4:22
【ET財智Talk】股市波動 　應否將強積金轉倉？
ET財智Talk
20:00 2021/03/09
【ET財智Talk】股市波動 　應否將強積金轉倉？
23:29
【ET財智Talk】美債息抽升　股市波動　強積金應如何部署？駿隆王玉麟為你分析
ET財智Talk
20:00 2021/03/08
【ET財智Talk】美債息抽升　股市波動　強積金應如何部署？駿隆王玉麟為你分析
5:05
【ET財智Talk】北水轉向？ 關Sir：大媽仲叻過契媽！
ET財智Talk
20:00 2021/03/05
【ET財智Talk】北水轉向？ 關Sir：大媽仲叻過契媽！
4:14
【ET財智Talk】關焯照分析：財政儲備不足　經濟有何隱憂？
ET財智Talk
20:00 2021/03/04
【ET財智Talk】關焯照分析：財政儲備不足　經濟有何隱憂？
3:42
【ET財智Talk】關焯照分析：人口萎縮　將拖累本港經濟？
ET財智Talk
20:00 2021/03/03
【ET財智Talk】關焯照分析：人口萎縮　將拖累本港經濟？
25:27
【ET財智Talk】本港已出現結構性財赤？ 關焯照為你解碼《財政預算案》
ET財智Talk
20:00 2021/03/01
【ET財智Talk】本港已出現結構性財赤？ 關焯照為你解碼《財政預算案》
24:41
【ET財智Talk】工銀亞洲特約：港股牛年可望迎牛市？工銀亞洲楊啟明教路新股IPO投資策略
ET財智Talk
20:00 2021/02/22
【ET財智Talk】工銀亞洲特約：港股牛年可望迎牛市？工銀亞洲楊啟明教路新股IPO投資策略
22:15
【ET財智Talk】拆解北水湧港受惠板塊　法巴譚慧敏教路AH股部署策略
ET財智Talk
20:00 2021/02/08
【ET財智Talk】拆解北水湧港受惠板塊　法巴譚慧敏教路AH股部署策略
24:29
【ET財智Talk】工銀亞洲特約：美元弱勢 人民幣、英鎊能否跑出？工銀亞洲尹可豐為你分析外滙走勢
ET財智Talk
20:00 2021/02/01
【ET財智Talk】工銀亞洲特約：美元弱勢 人民幣、英鎊能否跑出？工銀亞洲尹可豐為你分析外滙走勢
24:26
【ET財智Talk】工銀亞洲特約：捕捉2021投資基金機遇　工銀亞洲尹可豐教路部署策略
ET財智Talk
20:00 2021/01/25
【ET財智Talk】工銀亞洲特約：捕捉2021投資基金機遇　工銀亞洲尹可豐教路部署策略
23:01
【ET財智Talk】金價、銀價點樣走？大豆、玉米點Pair Trade？亞達盟環球期貨副總裁潘志偉話你知（立即觀看）
ET財智Talk
20:00 2021/01/18
【ET財智Talk】金價、銀價點樣走？大豆、玉米點Pair Trade？亞達盟環球期貨副總裁潘志偉話你知（立即觀看）
25:14
【ET財智Talk】2021美股板塊部署　東亞李振豪教你捕捉美股走勢　
ET財智Talk
20:00 2021/01/11
【ET財智Talk】2021美股板塊部署　東亞李振豪教你捕捉美股走勢　
30:18
【ET財智Talk】跟「北水」買舊撈新！滙豐劉紹文教路2021新舊經濟股選股策略
ET財智Talk
20:00 2021/01/04
【ET財智Talk】跟「北水」買舊撈新！滙豐劉紹文教路2021新舊經濟股選股策略