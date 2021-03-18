【ET財智Talk】工銀亞洲特約：綠色債券　募集資金有何用途？

財政司司長陳茂波在新一份《財政預算案》指政府計劃定期發行綠債，於未來5年發行合共約1,755億元等值的綠色債券。現時綠色債券所募集的資金，有何用途？零售客戶可如何把握綠色債券的投資機遇？工銀亞洲零售業務與財富管理部副總經理尹可豐（Jonathan）在《工銀亞洲特約：ET財智TALK》，為你分析香港ESG永續投資的機遇。
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