【ET財智Talk】工銀亞洲特約：ESG主題基金　投資者應點揀？

ESG主題基金涵蓋不同的投資主題，包括環境保護、能源、應對氣候變化及水資源等。投資者想捉緊ESG投資趨勢，應如何挑選ESG主題基金？工銀亞洲零售業務與財富管理部副總經理尹可豐（Jonathan）在《工銀亞洲特約：ET財智TALK》，為你分析香港ESG永續投資的機遇。