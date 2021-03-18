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【ET講股通】梁耀康：息股同步？同場加映答股環節

恒指全日升371點，報29405點，大市成交1,746億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目中表示，恒指造好，主要受儲局議息放鴿支持，隔夜美股3大指數向好，帶動港股今日高開，曾升超過500點。不過，要留意美國10年期債息今日突然抽高至1.73厘，令港股升幅收窄。大市未來走向最重要是看美國10年期債息和股市的走向，會否由反向關係變為正向，市場會否接受了債息正常化，從而令股市同步向好。

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