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【TOPick診症室】嬰幼兒常患玫瑰疹可發燒數日　兒科醫生拆解病徵與水痘、麻疹分別

幼兒發燒可大可少，而其中一個引致發燒的常見原因是玫瑰疹。兒科專科醫生何蓉蓉接受TOPick診症室訪問指，玫瑰疹常見於兩歲以下小孩，發病時通常會先燒3至4才出紅疹，家長亦要密切注意小孩發燒時間。
兒科專科醫生何蓉蓉解釋，玫瑰疹常見於6個月至24個月的小孩，主要成因是透過飛沬傳播的濾過性病毒感染，小朋友外出玩耍時有機會受感染，亦可能由家長將病毒帶回家後令孩子受感染。發病初期，小朋友會發燒3至4日，普遍第4或5日會出一點點淺紅色的疹，通常身上會先有疹，然後擴散至四肢及面部，一般數日內紅疹便會散去。

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