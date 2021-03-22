【ET財智Talk】美債息趨升對股市有何影響？富邦潘國光為你分析股債滙前景

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今年以來美債孳息率快速上行，10年期美國國債孳息率曾升破1.75%，引發全球投資者擔憂。債息上升，高估值資產回調，股市、外滙市場、商品市場也受到不同程度的影響，未來前景如何？通脹預期升溫、經濟逐漸復甦下，聯儲局何時會收水？美國總統拜登（Joe Biden）政府的財金政策，將會如何影響市場未來走勢？富邦銀行投資策略及研究部主管潘國光將會在《ET財智TALK》為你分析股債滙前景。
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