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【財經熱點1分鐘】嗶哩嗶哩Bilibili「B站」來港上市 「宅男」創辦人徐逸大起底

嗶哩嗶哩Bilibili「B站」 （新上市編號：09626） （美：BILI）雖然名聲在外，更多內地網友喜歡稱其為「小破站」，其被視為中國當代年輕人文化社區，聚集了一大批ACG二次元文化愛好者。而B站創辦人兼總裁徐逸本人也是一名二次元忠實粉絲和「技術宅」，20歲創建B站，29歲B站美國上市，31歲B站香港第二上市。以周一收市111.65美元計，目前身家近32億美元（約248億港元）。

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