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【ET財智Talk】美經濟強勁復甦　無懼債息上升？

今年以來美債孳息率反覆上升，引發投資者對金融市場未來走勢的憂慮。不過，有意見認為，在美國加快為民眾接種疫苗下，美國將在今年第二、三季迎來強勁復甦，或無懼債息上升的趨勢。專家又是否認同這種說法？富邦銀行投資策略及研究部主管潘國光在《ET財智TALK》為你解答。

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