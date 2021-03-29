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【直擊新場】日清「合味道紀念館香港」進駐中港城 設3大體驗工作坊

備受矚目的日清食品合味道紀念館香港正式開幕！為紀念即食麵發明者及日清食品創辦人安藤百福先生畢生對食品創新的貢獻，紀念館首次踏出日本，登陸香港並展出日清食品及安藤百福先生顛覆全球飲食文化的傳奇！日本旗艦旅遊景點「合味道紀念館」一直廣受旅客歡迎，為一眾日本迷津津樂道。位於尖沙咀中港城的合味道紀念館香港（下稱「紀念館」）以「安藤百福創造力之旅」為主題，推出三大體驗式工作坊和多個特色展覽打卡位。工作坊門票現已於網上發售，公眾可於3月30日起正式入場。參加者可親自創作獨一無二的食品並帶回家珍藏，親身體驗安藤百福先生革新食品製作及飲食文化的創新之旅！

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