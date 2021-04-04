【示範單位】西營盤尚瓏2房431呎 單位時尚高雅

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由富豪酒店發展的尚瓏，位於西營盤皇后大道西160號。項目共提供130伙，實用面積介乎205至483平方呎，戶型涵蓋開放式至3房。尚瓏設3個示範單位，其中有裝修無改動示範單位以18樓A室為藍本，實用面積431平方呎，為2房間隔。尚瓏的示範單位設於上環宜必思香港中上環酒店1樓。
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