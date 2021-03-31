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【網上講座】理財健康Check Check 先，跨代齊FinFit

人生每個階段都有不同的財務需要，有甚麼方法可以更有效做好理財規劃，令日後能夠輕鬆達成每個人生目標？

為支持投資者及理財教育委員會的「香港理財月2021」，滙豐舉辦「理財健康 Check Check 先，跨代齊FinFit」網上講座，聯同香港家庭福利會理財教育中心，與大家探討理財教育和理財健康的重要性，分享家長們應怎樣向子女灌輸正確的理財價值觀，並為自己和父母的退休計劃作好完善的規劃，齊齊FinFit！

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