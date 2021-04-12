【地產站Weekly Talk】港島南岸最後一期本周截標 招標反應如何？ 沙田短期內兩全新盤對壘

×
直播中
屬30年來港島區首個港鐵盤，黃竹坑站港島南岸發展項目進入尾聲，當中黃竹坑站港島南岸最後一期第6期將於周四截標，究竟招標反應會如何？本集請來泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚為大家分析一下。另一方面，一手市場氣氛熱鬧，預計短期內會掀沙田新盤戰，其餘新盤的最新動向如何？本周稅務局亦會公布3月份的最新數據，屆時可留意地產站即時新聞報道。想掌握樓市脈搏，千萬不要錯過以下重點。
今日 10:00
3:55
10:00 2021/04/05
3:12
10:00 2021/03/29
4:09
10:00 2021/03/22
4:44
10:00 2021/03/15
3:41
10:00 2021/03/08
4:06
10:00 2021/03/01
3:50
10:00 2021/02/22
4:47
10:00 2021/02/08
4:28
12:00 2021/01/25
3:23
10:00 2021/01/18
4:46
10:00 2021/01/11
4:05
10:00 2021/01/04
4:02
10:00 2020/12/14
4:00
10:00 2020/12/07