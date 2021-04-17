將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始
×
直播中
【換季收納】專業收納師教你衣物斷捨離 仲有5種必學慳位摺衫法

近日天氣回升至20多度，某些日子更高見25度或以上，意味著初夏即將降臨，是時候為衣櫃進行神聖的換季儀式。今期，專訪了Home Therapy創辦人及收納師林翠君 (Sharon)，她與大家分享各種衣物最慳位的收納方式，以及種種整理衣櫃的實用技巧。

專題影片
今日 12:00
播放中
5:02
【換季收納】專業收納師教你衣物斷捨離 仲有5種必學慳位摺衫法
專題影片
今日 12:00
【換季收納】專業收納師教你衣物斷捨離 仲有5種必學慳位摺衫法
1:41
入伙新盤2020有乜驗樓趣聞？詹Sir同你細數6件驗樓事件
專題影片
15:50 2021/04/12
入伙新盤2020有乜驗樓趣聞？詹Sir同你細數6件驗樓事件
1:33
【1分鐘教室】鑽石廳不利財運經商？ 余師父教你化解鑽石廳「退田筆」格局
專題影片
11:00 2021/04/08
【1分鐘教室】鑽石廳不利財運經商？ 余師父教你化解鑽石廳「退田筆」格局
1:07
【1分鐘教室】陳禮善教你裝修時應如何保障個人權益、避免紛爭
專題影片
11:30 2021/04/06
【1分鐘教室】陳禮善教你裝修時應如何保障個人權益、避免紛爭
1:22
【1分鐘教室】窗漏水手尾長 詹sir教你搵5大漏水源頭防水膠有氣孔最常見
專題影片
11:00 2021/04/05
【1分鐘教室】窗漏水手尾長 詹sir教你搵5大漏水源頭防水膠有氣孔最常見
1:53
【1分鐘教室】閣樓設計違反玄學風水八綱 余師父教你化解閣樓風水問題
專題影片
11:00 2021/04/01
【1分鐘教室】閣樓設計違反玄學風水八綱 余師父教你化解閣樓風水問題
1:02
【1分鐘教室】與設計師會面時 不知如何表達想法？陳禮善指最重要是「溝通」
專題影片
11:00 2021/03/30
【1分鐘教室】與設計師會面時 不知如何表達想法？陳禮善指最重要是「溝通」
1:32
【直擊新場】日清「合味道紀念館香港」進駐中港城 設3大體驗工作坊
專題影片
19:30 2021/03/29
【直擊新場】日清「合味道紀念館香港」進駐中港城 設3大體驗工作坊
1:34
【1分鐘教室】詹sir教你敲牆聽聲驗牆身及天花 空鼓範圍大於1呎不合格
專題影片
11:00 2021/03/29
【1分鐘教室】詹sir教你敲牆聽聲驗牆身及天花 空鼓範圍大於1呎不合格
2:14
遠洋集團本年推兩項目 旺角千望率先登場
專題影片
08:00 2021/03/29
遠洋集團本年推兩項目 旺角千望率先登場
1:17
【專題影片】躍動港島南計劃促進區內發展 八大項目有咩重點？
專題影片
12:30 2021/03/27
【專題影片】躍動港島南計劃促進區內發展 八大項目有咩重點？
1:57
【1分鐘教室】牀頭大忌離隙漏空 余師父教你安牀擺位
專題影片
11:00 2021/03/25
【1分鐘教室】牀頭大忌離隙漏空 余師父教你安牀擺位
1:03
【1分鐘教室】陳禮善話你知：為何不建議找個一模一樣的單位作設計參考？
專題影片
11:00 2021/03/23
【1分鐘教室】陳禮善話你知：為何不建議找個一模一樣的單位作設計參考？
1:39
【1分鐘教室】詹sir教驗爐具 爐架不平煤氣喉被扯破可禍及家人
專題影片
11:00 2021/03/22
【1分鐘教室】詹sir教驗爐具 爐架不平煤氣喉被扯破可禍及家人
1:15
【1分鐘教室】開放式廚房影響健康運？ 余師父教你化解開放式廚房的風水禁忌
專題影片
11:00 2021/03/18
【1分鐘教室】開放式廚房影響健康運？ 余師父教你化解開放式廚房的風水禁忌
1:21
【1分鐘教室】陳禮善話你知 裝修前問報價應否請師傅親自上單位睇？
專題影片
11:00 2021/03/16
【1分鐘教室】陳禮善話你知 裝修前問報價應否請師傅親自上單位睇？
1:52
【1分鐘教室】詹sir教驗廚櫃 施工不善吊櫃層板櫃桶塌下會受傷
專題影片
11:00 2021/03/15
【1分鐘教室】詹sir教驗廚櫃 施工不善吊櫃層板櫃桶塌下會受傷
2:08
合和胡應湘︰多麵粉發展商就不敢抬高價錢 樓價會平穩
專題影片
07:00 2021/03/15
合和胡應湘︰多麵粉發展商就不敢抬高價錢 樓價會平穩
1:53
【1分鐘教室】買樓要買向南樓？ 余師父教你睇景觀向背揀靚樓
專題影片
11:00 2021/03/11
【1分鐘教室】買樓要買向南樓？ 余師父教你睇景觀向背揀靚樓
1:12
【1分鐘教室】陳禮善教你預時間搵裝修公司 提早幾多查詢先最恰當？
專題影片
11:00 2021/03/09
【1分鐘教室】陳禮善教你預時間搵裝修公司 提早幾多查詢先最恰當？