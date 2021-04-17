【換季收納】專業收納師教你衣物斷捨離 仲有5種必學慳位摺衫法

近日天氣回升至20多度，某些日子更高見25度或以上，意味著初夏即將降臨，是時候為衣櫃進行神聖的換季儀式。今期，專訪了Home Therapy創辦人及收納師林翠君 (Sharon)，她與大家分享各種衣物最慳位的收納方式，以及種種整理衣櫃的實用技巧。