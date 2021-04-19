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【地產站Weekly Talk】古洞發展區首幅官地推出 發展商競投反應如何？

古洞發展區規劃多年，終於有首幅地皮推出。由於區內配套尚未成熟，市場曾經形容首批買家將會是「開荒牛」，究竟這幅地皮的招標反應如何？本集邀請到泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚分析一下。發展商繼續積極部署推盤，短期內港九新界，先後有全新盤推出，其中位於屯門及啟德兩個新盤，供應中小型單位為主，預計不少單位的定價於千萬元以下，本周新盤動態如何？想掌握樓市脈搏，千萬不要錯過以下重點。

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地產站Weekly Talk
今日 10:00
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地產站Weekly Talk
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