【地產站Weekly Talk】古洞發展區首幅官地推出 發展商競投反應如何？

古洞發展區規劃多年，終於有首幅地皮推出。由於區內配套尚未成熟，市場曾經形容首批買家將會是「開荒牛」，究竟這幅地皮的招標反應如何？本集邀請到泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚分析一下。發展商繼續積極部署推盤，短期內港九新界，先後有全新盤推出，其中位於屯門及啟德兩個新盤，供應中小型單位為主，預計不少單位的定價於千萬元以下，本周新盤動態如何？想掌握樓市脈搏，千萬不要錯過以下重點。