【ET財智Talk】移民潮再現　樓市怎樣走？ 星級分析員王震宇為你分析樓市形勢

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疫情肆虐下，本港經濟遭受重大打擊，樓市看似未出現大震盪。與此同時，英國國民（海外）護照（BNO）居留簽證（BNO Visa）今年1月開放申請後，截止3月中已有2.7萬人申請，移民潮再現，會如何影響樓市走勢？有「星級地產分析員」之稱、Bricks & Mortar Management主席兼總裁王震宇將會在《ET財智TALK》，為你分析樓市最新形勢。
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