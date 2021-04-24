【示範單位】黃竹坑站晉環3房 風格簡約樸實

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香港仔及鴨脷洲香葉道11號新盤晉環，晉環位置所在港鐵黃竹坑站上蓋，由路勁、中國平安及港鐵共同發展，晉環示範單位地址設於黃竹坑香葉道2號One Island South 7樓，設有3個示範單位，其中一個以2B座28樓A室為藍本，實用面積856平方呎，以3房（連套房）及儲物室連廁開則。
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