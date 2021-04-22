【主播爸媽】當全職媽媽陪愛兒跨越升小難關　被裁有線主播劉紫鳳︰總會有出路

2020年12月1日，有線電視新聞部裁減40人，接「大信封」的大多是資深員工，包括任職15年的主播劉紫鳳（Kenix）。她執拾細軟，帶著失望及不甘的心情回家，告訴6歲兒子潘靖然︰「媽媽不能再做自己喜歡的工作了。」紫鳳首當起全職媽媽，陪伴升小兒子適應新階段，相信自己也能面對新挑戰，「我信總有路行。」