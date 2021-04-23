【學得輕鬆啲】金牌司儀3大秘訣助幼兒學好廣東話　Uncle Calvin林偉豪︰要連繫中文與快樂

廣東話是我們的母語，不少家長認為母語不必特意學習，只顧催谷英文，令孩子對中文失去興趣，當家長發現問題後已恨錯難返。入行17年的金牌司儀林偉豪（Calvin），直言要讓孩子愛上語文，就如愛人一樣要和快樂聯繫起來，故最近在YouTube開設幼兒廣東話教室，盼幼兒能從影片中愉快學中文。