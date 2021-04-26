【TOPick診症室】港大牙醫學院稱智慧齒可「病變」　有患者意外致下巴爆裂始揭長出水瘤

今集《TOPick診症室》繼續邀請到港大牙醫學院口腔頜面外科臨床副教授梁耀殷，為大家剖析智慧齒患者延誤求醫的後果，以及生智慧齒引伸的併發症。

梁耀殷指出，即使智慧齒沒有引致牙肉疼痛等問題，但仍有機會引伸致嚴重的口腔併發症，例如長出水瘤，他解釋水瘤是智慧齒四周的組織出現病變，成因是不明，部份個案是由發炎引起的，部分患者天生的，而病人事前或會完全沒有徵狀，因意外才會被發現。他建議市民即使智慧齒暫時沒有問題，但理論上細菌有機會侵入牙肉，導致發炎和形成蛀牙，因此需要每年照X光檢查，以策安全。