【親子本地遊】Buscation平遊各區發掘本土景色　沿九巴線遊屋邨打卡品嚐人情味

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疫情下最愛去旅行的港人不能出國遊玩，不少酒店推出Staycation，甚至連航空公司都推出Flycation，九巴則推介市民來一趟「Buscation」，平價車費漫遊香港，一家大細發掘香港各大隱世靚景，靜靜地欣賞香港獨特的街頭景色，仿佛去一個小旅行一樣。九巴推出Buscation路線天書，介紹8條路線，讓大家乘搭九巴在市區走走，發掘不同地區的美食及特色打卡位。
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