【Hello！校長】不用課本推圖書教學訓練思維　蔡繼有學校校長：給孩子最多想像空間

×
直播中
2002年創校的保良局蔡繼有學校（下稱蔡繼有），是一所非牟利一條龍男女私立學校，提供1至12年級的雙語教育，行IB課程，近年接連誕生多名IB狀元，以往每年有約4,000人爭取180個小一學位。總校長劉筱玲博士多年前眼見香港學生的才能被追求分數埋沒，她希望透過教育帶領學生衝破分數的限制，愉快學習，全方面發展。
今日 22:00
1:52
22:00 2021/04/24
4:00
22:00 2021/04/22
3:09
22:00 2021/04/20
1:30
00:00 2021/04/01
21:01
20:30 2021/03/31
4:00
15:53 2021/03/16
7:50
12:00 2021/03/09
8:43
12:00 2021/03/08
3:25
00:00 2021/02/11
21:44
10:00 2021/01/09
9:56
22:00 2020/12/15
9:28
21:00 2020/12/15
8:04
22:00 2020/12/08
8:16
22:00 2020/12/03
6:41
22:00 2020/12/01
6:38
16:58 2020/11/27
8:07
22:00 2020/11/26