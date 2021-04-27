【Hello！校長】不用課本推圖書教學訓練思維　蔡繼有學校校長：給孩子最多想像空間

2002年創校的保良局蔡繼有學校（下稱蔡繼有），是一所非牟利一條龍男女私立學校，提供1至12年級的雙語教育，行IB課程，近年接連誕生多名IB狀元，以往每年有約4,000人爭取180個小一學位。總校長劉筱玲博士多年前眼見香港學生的才能被追求分數埋沒，她希望透過教育帶領學生衝破分數的限制，愉快學習，全方面發展。