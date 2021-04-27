【新盤全面睇】旺角新盤千望位置便利 享受多元購物體驗

旺角位於九龍市中心，四周商店林立，貨物類型應有盡有，一向是不少人假日消遣購物好去處。如果連平日也能享受同樣便利，相信是繁忙城市人的福音！遠洋集團旗下千望，就正正坐落於旺角這個中心地帶。千望位於旺角煙廠街31號，共提供83個單位，戶型涵蓋開放式至1房間隔。