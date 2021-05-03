【地產站Weekly Talk】銅鑼灣商業地王都難逃流標一劫？

本財年壓軸登場的商業地將於本周截標，這幅商業地位於銅鑼灣加路連山道，屬於區內罕見的大型商業地供應，加上位置算是鄰近區內核心地段，項目本身似乎擁有不少優勢，惟近期多幅商業地接連流標，這幅商業地最終又會否宣告流標收場？本集請來泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚分析一下。另外，市區短期內再度掀起新一輪市區新盤戰，究竟本周新盤市場動態如何？它們的「戰鬥力」如何？而本周亦有與樓市相關的數字出爐，屆時可以留意地產站即時新聞。想掌握樓市脈搏，千萬不要錯過以下重點。