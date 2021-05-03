【ET財智Talk】趁中港股市調整捕捉機遇　滙豐范卓雲教你揀潛力板塊

中港股市近月均出現回調，加上中國加強反壟斷監管，阻嚇了市場對中資科網股的信心。踏入第二季，中資股前景如何？經濟強勁復甦下，人行會否調整貨幣政策？趁調整捕捉長期趨勢，有哪些板塊可留意？滙豐私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲在《ET財智TALK》，為你分析A股最新走勢，教你捕捉潛力板塊。