【地產站Weekly Talk】繼4房破頂後再推 熱銷黃竹坑站上蓋晉環大單位今截標

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一手市場氣氛高漲，上周五一假期有熱銷的新盤晉環，於過去周末再展開次輪銷售，而發展商早前推出招標的8伙4房單位，將於今日（5月10日）截標。是次推出招標的面積與上次相同，但是部分單位樓層較上次低，最終招標結果如何？同時，旺角近日有多個新盤推出，本周區內一手市場最新動態如何？另外，「百億地王」銅鑼灣加路連山道商業地，最快本周揭標，早前有業界人士認為地皮有流標風險，究竟項目能否逃過這一劫？請緊貼地產站即時新聞報道。想掌握樓市脈搏，千萬不要錯過以下重點。
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