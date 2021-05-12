【TOPick柴犬追星】MIRROR尾場落幕成員互勉打氣　姜濤高呼：香港樂壇加油

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一連6場的MIRROR演唱會在昨晚（5月12日）於好評之中完成。MIRROR成員在Encore環節唱《One and All》，獻唱之前，除Jer和Anson Lo外，其餘MIRROR成員在台上發表感言。
當中隊長Lokman直言，最初知道要做6場演唱會有種「死人喎」的感覺，幸好在排練的後期，已開始對一眾手足充滿信心，知道「個show一定好睇」。他並表示MIRROR出道以來經歷了高山低谷，希望未來可以繼續珍惜這份友誼繼續行下去：「見證甚麼是One and all」。
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