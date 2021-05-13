【ET開市直擊】（精華）ATMXJ點揀？騰訊（00700）、美團（03690）、阿里（09988）溫傑你揀邊隻？

足本版睇：https://video.hket.com/video/2956160/

ATMXJ的「鐵粉」都心思思欲趁跌市吸納新經濟科技股，阿里（09988）、騰訊（00700）、美團（03690）、小米（01810）、京東（09618）又應點揀?光大新鴻基財富管理策略師溫傑（比比）這樣揀。