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【ET開市直擊】（精華）ATMXJ點揀？騰訊（00700）、美團（03690）、阿里（09988）溫傑你揀邊隻？

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ATMXJ的「鐵粉」都心思思欲趁跌市吸納新經濟科技股，阿里（09988）、騰訊（00700）、美團（03690）、小米（01810）、京東（09618）又應點揀?光大新鴻基財富管理策略師溫傑（比比）這樣揀。

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