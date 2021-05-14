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【「你」想裝修】333呎尚悅變身「喵」樂窩 18萬元零拆改只訂造傢俬飾牆體現貓奴對主子的愛

今日帶大家去元朗尚悅，參觀一個兩房單位的簡約設計。屋主養了2隻貓「大嚿」與「肥蓮」，所以設計師訂造傢俬時，特別考慮到貓貓需要，度身設計6合1功能吧枱、組合式電視櫃及多功能儲物地台等，別具心思。

「你」想裝修
今日 12:00
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「你」想裝修
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「你」想裝修
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