【地產站Weekly Talk】市建局大角咀橡樹街項目本周截標 反應如預期般「墟冚」？

舊樓重建是未來香港土地供應的主要來源，市建局加快推地，早前接獲高達41份意向書的大角咀橡樹街項目，即將於本周截標。項目意向書數目創下歷來次高紀錄，究竟實際招標反應會否一樣「墟冚」呢？中小型發展商在增加土地儲備時，會遇到什麼困難？本集請來萊坊執行董事林浩文分析一下。另外，新盤市場持續熱鬧，港島南區再有新盤推出，本周一手市場動態如何？想掌握樓市脈搏，千萬不要錯過每周一播放的《地產站Weekly Talk》。