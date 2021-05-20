【尖子透視】男拔競爭激烈壓力大曾「唔識笑」　男生惡補英文申請獎學金讀醫

「經歷完中學之後，知道壓力好真實。」中學就讀傳統名校拔萃男書院的Wallace，深深體會朋輩競爭帶來的壓力，令他一度「唔識笑」。在應付學業的同時，Wallace亦要面對家中巨變，高中時父親突然離世，肩上重擔加倍，幸得老師和同學支持，走出喪父之痛，如願以償入讀中大醫科，盼成為紓緩專科醫生。