【ET開市直擊】（精華）恒指季檢今揭盅　投資策略點部署？

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恒生指數今日（5月21日）公布季度檢討，將會首次反映諮詢結果，即恒指最終數目將固定為100隻，不過，目標於明年中前將成分股數目增加至80隻。預期今次季檢先淨增加5隻，到60隻。有那些潛力股可吼？中薇證券黃偉豪（Ravi）話你知點睇。